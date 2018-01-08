اول تحرك من مان سيتي نحو الكسيس سانشيز

اكدت تقارير صحفية إنكليزية ان ​نادي مانشستر سيتي​ الانكليزي قد قدم عرضاً رسمياً لنادي ارسنال من أجل التعاقد مع الدولي ​التشيلي​ الكسيس ​سانشيز​ مهاجم الفريق .

وذكرت صحيفة الديلي ​ميرور​ البريطانية أن مانشستر سيتي قدم عرضاً رسمياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع التشيلي سانشيز بعد ان تاكد ان مهاجمه البرازيلي غابرييل ​جيسوس​ قد يغيب عن الملاعب لفترة اكبر مما كان متوقعا .

وأكدت الصحيفة أن ​أرسنال​ يرغب في الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني لفتح باب الرحيل في وجه سانشيز والذي يرفض البقاء مع الغانرز