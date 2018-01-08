اول تحرك من مان سيتي نحو الكسيس سانشيز

اكدت تقارير صحفية إنكليزية ان نادي مانشستر سيتي الانكليزي قد قدم عرضاً رسمياً لنادي ارسنال من أجل التعاقد مع الدولي التشيلي الكسيس سانشيز مهاجم الفريق .
وذكرت صحيفة الديلي ميرور البريطانية أن مانشستر سيتي قدم عرضاً رسمياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع التشيلي سانشيز بعد ان تاكد ان مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس قد يغيب عن الملاعب لفترة اكبر مما كان متوقعا .
وأكدت الصحيفة أن أرسنال يرغب في الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني لفتح باب الرحيل في وجه سانشيز والذي يرفض البقاء مع الغانرز
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