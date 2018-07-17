اولى تغريدات رونالدو بعد التوقيع مع يوفنتوس

ظهر الدولي البرتغالي كريسيتانو ​رونالدو​ نجم فريق ​يوفنتوس​ الإيطالي للمرة الأولي بقيمص السيدة العجوز بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقده أمام وسائل الإعلام .

وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي بتويتر وهو مرتدياً قميص يوفنتوس كاتباً في رسالته : فورزا يوفي .

وارتدى رونالدو قميص يوفنتوس للمرة الأولى بعد نهاية المؤتمر الصحفي وقام بالتقاط الصور التذكارية بقميص فريقه الجديد وسط سعادة كبيرة من اللاعب .

وكان رونالدو اجتاز الفحص الطبي بنجاح مع يوفنتوس بعدما أغلق الصفقة في الأيام الماضية باتفاقه مع النادي والذي قدم 105 مليون يورو لنادي ريال مدريد لشراء اللاعب لمدة 4 مواسم .