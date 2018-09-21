اوضاع المطار ومكافحة جرائم المعلوماتية محور اجتماعات في بيت الوسط

اوضاع مطار رفيق الحريري الدولي ومشاريع التوسعة التي هي قيد التنفيذ وتحسين الخدمات، بحثها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط خلال ترؤسه اجتماعا بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي كرستينا لاسن على رأس وفد ومستشاره فادي فواز، حيث أشادت لاسن بالعمل الجاري لا سيما الإجراءات الإدارية واللوجستية.

وتطرق الاجتماع ايضا الى اهمية تنفيذ الإصلاحات الإدارية المتعلقة بمؤتمر “سيدر”.

وبعد ذلك، ترأس الحريري اجتماعا ثانيا بحضور لاسن والوفد المرافق، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله حمد ومستشارة الرئيس الحريري لشؤون المعلوماتية والاتصالات لينا عويدات وعدد من المعنيين.

وجرى خلال الاجتماع عرض لخارطة الطريق لمكافحة جرائم المعلوماتية، في ضوء المشروع الذي أعدته رئاسة مجلس الوزراء ووافق الاتحاد الاوروبي على دعمه وتقديم الإمكانيات الممكنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية كافة.

وبعد اللقاء، أشارت لاسن إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مختلف الخبراء على مدى العامين الماضيين لمحاولة مساعدة لبنان في الجرائم المعلوماتية والأمن الالكتروني، وقالت: إن اجتماعنا مع رئيس الوزراء لنقول له إننا سعداء بالاستمرار في مساعدة لبنان لوضع استراتيجية وطنية للأمن الالكتروني.

الرئيس الحريري اجتمع أيضا إلى النائب بهية الحريري ورئيس مجلس بلدية صيدا محمد السعودي، وجرى عرض لكافة اوضاع وشؤون مدينة صيدا.

كما بحث الرئيس الحريري في أوضاع ومطالب جامعة بيروت العربية وإمكانية فتح فرع لها في منطقة البقاع، خلال استقباله النائب محمد القرعاوي، ورئيس الجامعة عمرو جلال العدوي، والامين العام لجامعة الدول العربية عمر حوري، رئيس مجلس الأمناء وقف “البر والاحسان” سعيد الجزائري وعميد شؤون الطلاب صبحي ابوشاهين.

وبعدها استقبل الرئيس الحريري النائب السابق قاسم عبد العزيز.