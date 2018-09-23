اوراق نقدية بوجوه فنية

هي ليست الريشة ولا الالوان بقدر ما هي روح الشباب في الإبداع والابتكار لنشهد نوعاً جديداً من الرسم، هذه المره على اوراق الليرة اللبنانية.

ففي خطوة هي الأولى من نوعها، حوّل الشاب اللبناني ابراهيم سلطاني الاوراق النقدية الى تحف فنية.

ان كنتم تظنون ان لابراهيم مشغلاً يرسم فيه فأنتم مخطئون، فمن داخل غرفته الصغيرة تخرج ابداعاته ليكرّم عبر انامله قاماتٍ لبنانية عريقة ويخلدها عبر فنه

وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي يبقى الشباب بإبداعاتهم الأمل الوحيد علهم يرسمون مستقبلا جميلاً للبنان على امل… “نخلي الليرة تحكي من جديد”