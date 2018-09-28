اوجيه إلى “سيتروين”

أعلن فريق “سيتروين”، يوم الجمعة، أن بطل العالم للراليات خمس مرات سيباستيان أوجيه سينضم إليه في الموسم المقبل، بعد أن قضى عامين مع “إم-سبورت فورد”.

وفاز السائق الفرنسي مع “سيتروين” ببطولة العالم للناشئين في 2008 قبل أن يفوز بأول أربعة ألقاب له مع “فولكسفاجن” بين 2013 و2016 بينما نال اللقب الخامس مع “إم-سبورت” العام الماضي.

وقال أوجيه في بيان “أحب فكرة العمل مع هؤلاء الأشخاص مجددا حيث مضى التعاون معهم بشكل رائع قبل سنوات”.

وأضاف “أنا متشوق لخوض تحدي الفوز ببطولة العالم مع فريق ثالث”.

ولا يتفوق على أوجيه سوى سيباستيان لوب صاحب تسعة ألقاب وحقق كل هذه الألقاب بسيارات “سيتروين” بين 2004 و2012.

ويبقى الفنلندي يوها كانكونن السائق الوحيد الذي فاز ببطولة العالم مع ثلاثة فرق إذ حقق الانجاز مع “بيجو” في 1986 و”لانشيا” في 1987 و1991 و”تويوتا” في 1993.