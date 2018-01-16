اوباميانغ : ريال مدريد ليس الخيار الوحيد لمستقبلي

أكد المهاجم الغابوني لنادي بروسيا ​دورتموند​ الالماني بيير ​إيميريك أوباميانغ​ أنه لن ينتقل إلى الغريم ​بايرن ميونخ​ ، مشدداً على أن الانتقال إلى ​ريال مدريد​ يبقى حلمه الأكبر في مشواره الكروي .

وفي حديث له ، قال أوباميانغ :”إذا أراد ريال مدريد التعاقد معي ، عليهم ببساطة أن يتحدثوا إلي ، الانتقال إلى ريال مدريد هو حلمي ، لكن إذا لم يرغبوا في تواجدي ، بالتأكيد هناك خيارات أخرى ، ريال مدريد ليس الخيار الوحيد لمستقبلي”.

وكشف النجم الغابوني أنه يصب تركيزه على مساعدة زملائه في دورتموند بالموسم الحالي ، ويرى أن الانتقال في الصيف المقبل سيكون أفضل لمستقبله ، مؤكدا انه لن يجرح مشاعر جماهير دورتموند بالانتقال إلى غريمهم البايرن ، وأن رحيله سيكون إلى فريق خارج الأراضي الألمانية .