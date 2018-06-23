اهتمام ألماني بالاستثمار في برامج “سيدر”

أتت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكّل قيمة وازنة في ميزان الدعم الدولي لاستقرار لبنان والنهوض بنموه، سيما وأنّ ألمانيا بما تجسده من عمود فقري لاقتصاد أوروبا وإحدى أكبر اقتصادات العالم عبّرت من خلال مجريات زيارة ميركل والوفد المرافق لها عن اهتمام بالغ في مساهمة قطاعها الخاص في الاستثمارات المتاحة ضمن إطار برامج “سيدر” الإنمائية والحيوية.

وشكل ملف النزوح السوري أولوية لزيارة ميركل التي أبدت تفهمها للموقف اللبناني و”قناعتها بأنّ الحل السياسي يُساهم في الإسراع في إنهاء هذا الملف”.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر لبناني رسمي واكب زيارة المستشارة الألمانية إلى بيروت، أنها بدت مستمعة للموقف اللبناني من أزمة النازحين السوريين ومتفهمة له، لكنها في الوقت عينه ظلت متمسكة بالموقف الأوروبي الذي يربط بين الحل السياسي وتحقيق العودة.

وقال المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لم تَعد بتبني موقفنا الذي يستعجل العودة، لكنها أكدت أنها ستسعى لإيجاد نقاط مشتركة بين الموقفين اللبناني والأوروبي من موضوع النزوح”.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي لزيارة ميركل إلى بيروت كان اقتصاديا، لافتا إلى أنها عرضت التعاون الاقتصادي في أكثر من ملف، خصوصاً ملفات النفايات والنفط والطاقة، كما أنها أكدت دعم لبنان سياسياً وجهوزية ألمانيا للتعاون معه في كل المجالات.

ولفتت المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى أنّ زيارتها بيروت “تهدف في المقام الأول إلى دعم الحكومة وتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ولبنان”، مشيرةً إلى أنّ “مؤتمر سيدر يقدّم أساساً جيداً لهذا التعاون”، مع تنويهها بـ”الخطط الملموسة للاستثمار” التي أعدتها حكومة الحريري، الذي أوضح بدوره أنه استعرض وميركل “الفرص العديدة التي يتيحها تنفيذ البرنامج الاستثماري في البنى التحتية أمام رجال الأعمال الألمان وبخاصة بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مجدداً التزام الحكومة اللبنانية بكل الإصلاحات التي وردت في “سيدر” وآخذاً على عاتقه ضمانة تنفيذ هذه الإصلاحات.

من جهتها، أشارت صحيفة “الحياة”، إلى أنه ينما بدا التوافق بين ميركل والحريري على مسألة عودة النازحين، ظهر واضحاً التباين بينها وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، الذي طلب منها “دعم ألمانيا موقف لبنان لعودتهم تدريجاً إلى المناطق الآمنة في سوريا ، وفصل هذه العودة عن الحل السياسي”، فيما قالت المستشارة أثناء لقائها معه وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته مع الحريري إن “الحل السياسي يساهم في الإسراع في إنهاء ملفهم”.

وعلمت صحيفة “الحياة”، أن الجانب الألماني تجنب الحديث عن الاشتباك الحاصل بين وزير الخارجية جبران باسيل ومفوضية الأمم المتحدة العليا لإغاثة اللاجئين، فيما لمحت مركل خلال المحادثات مع الحريري، إلى أن هذا الموضوع يخضع دائماً للمزايدات، و”هذا ليس مهماً، فعندنا في ألمانيا أيضاً يحصل ذلك، بل المهم هو معالجة العبء الذي يرزح تحته لبنان بسبب كثرة النازحين”.