انهيار نصب شهداء الجيش عند مستديرة العبدة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان نصب شهداء الجيش عند مستديرة العبدة، انهار بشكل كامل، بعدما كان قد أصيب بأضرار كبيرة خلال العاصفة الأخيرة.

وقد أعرب النائب السابق وجيه البعريني، في بيان، عن استيائه لما حصل للنصب التذكاري، سائلا: “كيف يعقل ان ينهار نصب لم يمضي على اقامته اكثر من عشر سنوات، في وقت تجد فيه تماثيل ونصب اخرى أعمارها مئات السنين، لا تزال قوية متينة لا تؤثر بها حرارة الصيف ولا عواصف وبرد وأمطار الشتاء؟”.

وإذ رجح ان “يكون الغش في بناء النصب هو السبب الأساسي في انهياره اليوم”، دعا إلى “فتح تحقيق ومحاسبة الجهات التي أشرفت وتابعت عمليات بناء النصب بالأساس، وتحميلها المسؤولية الكاملة”.

وختم مطالبا قيادة الجيش ب”تشييد نصب آخر بديلا عن الذي انهار، وذلك تخليدا وتكريما لشهدائنا الأبطال شهداء الجيش اللبناني”.