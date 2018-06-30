انهيار المفاوضات بين الروس والمعارضة السورية في الجنوب

فشلت المحادثات مع المفاوضين الروس بعد مطالبتهم باستسلام الفصائل للجيش السوري، وقال الناطق باسم الفصائل المسلحة جنوبي سوريا إنّ مطالب الروس باستسلام الفصائل لجيش النظام “مهينة”.

وقال المتحدث باسم الجيش السوري الحر إبراهيم الجباوي إنّ الاجتماع فشل لأنّ الروس “لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خيارا واحدا هو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام”.

ميدانيا، لم تتوقف المعارك العنيفة في ظل قصف مكثف جوي وبري على أحياء درعا البلد وقرى وبلدات عدة في ريف درعا الشرقي القريبة من الحدود الأردنية، بعد هدوء دام ساعات، إثر إلاعلان عن التوصّل لهدنة مع قوات المعارضة.

واستعادت فصائل المعارضة السيطرة الكاملة على بلدات وقرى صيدا وكحيل والسهوة والمتاعية وغصم جنوب شرق درعا، مكبدة قوات الاسد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما استعادت قوات المعارضة غرفة السيطرة على إحدى النقاط التي تقدمت إليها قوات النظام والمليشيات الايرانية على محور القاعدة الجوية غربي مدينة درعا.

واكدت الغرفة تدمير ثلاث دبابات للنظام في محور القاعدة الجوية، جراء استهدافها بالصواريخ المضادة للدروع خلال محاولة النظام التقدم باتجاه القاعدة، كما أدت الغرفة أنّ مدفعيتها تقصف مواقع قوات الأسد في حي سجنة ردا على قصف النظام للمناطق السكنية بالبراميل المتفجرة بالاسطوانات المتفجرة، التي ادت الى قتل وجرح العشرات من المدنيين في بلدة غصم بريف درعا.

في المقابل، حاصرت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها مدينة طفس بريف درعا الغربي، من كافة الجهات وخيرت الفصائل فيها بين الاقتحام أو التسليم.