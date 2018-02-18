انهيارات وتصدع جدران في عكار بسبب الامطار الغزيرة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الامطار الغزيرة في عكار، تسببت بحصول انهيارات بالتربة وتصدع جدران دعم في مناطق عدة من المحافظة.

ففي بلدة ديردلوم، انهار جدران دعم احد المنازل والحق اضرارا بعدد من السيارات التي كانت مركونة الى جانبه.

كما انهار جدران دعم على طريق عام برقايل عيون الغزلان الامر الذي اعاق السير على هذه الطريق الحيوية التي تربط وسط القيطع بساحله وجرده.

وادى انهيار التربة الى قطع الطريق الرئيسة عند جسر مشمش، فتوقفت حركة العبور بشكل تام بين بلدتي مشمش وفنيدق، بانتظار استقدام جرافة اتحاد بلديات المنطقة لاعادة فتحها.