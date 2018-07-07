انكلترا تواصل التألق وتطيح بالسويد في طريقها لنصف النهائي

وصل المنتخب الإنجليزي، إلى نصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى منذ نسخة 1990، بتغلبه على نظيره السويدي، بهدفين دون رد، اليوم السبت، على ملعب سمارا، في دور الثمانية للمونديال الروسي.

حملت ثنائية إنجلترا، توقيع هاري ماجواير في الدقيقة 30، وديلي آلي في الدقيقة 58، لينتظر منتخب الأسود الثلاثة، مواجهة الفائز من مباراة كرواتيا وروسيا.

ويعد هذا الفوز، هو الأول للمنتخب الإنجليزي على نظيره السويدي، في نهائيات كأس العالم، بعدما تعادل معه مرتّين، الأولى بنتيجة 1-1 في مونديال 2002، والثانية بنتيجة 2-2 في مونديال 2006.