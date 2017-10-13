انقاذ اكثر من 600 مهاجر في المتوسط ونقلهم الى ايطاليا

نقلت سفينة انقاذ مهاجرين في المتوسط، صباح اليوم، الى باليرمو في صقلية 604 مهاجرين من 15 دولة، بينهم 204 أطفال تم انقاذهم في البحر خلال الساعات ال36 الماضية.

والسفينة اكواريوس التي تشغلها منظمة “اس او اس المتوسط” الخيرية مع “اطباء بلا حدود” نفذت سلسلة عمليات انقاذ الثلثاء والاربعاء ونقلت المهاجرين المتحدرين من سوريا ومصر ومالي والسودان والمغرب والجزائر او بنين، الى صقلية.

وقالت منظمة “اس او اس المتوسط” في بيان ان “عمليات الانقاذ المتعددة التي قامت بها اكواريوس في الايام الماضية في منطقة جغرافية واسعة جدا تظهر ان الازمة الانسانية مستمرة او حتى تتفاقم في المتوسط”.

وأوضحت انه “خلال 18 شهرا من مهماتها، تم انقاذ زهاء 25 الف شخص في عرض البحر واستقبلوا على متن السفينة اكواريوس”.