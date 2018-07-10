انفصال مايلي سايروس عن حبيبها قبل موعد زفافهما

على رغم الشائعات التي تحدثت عن زواج المغنية العالمية مايلي سايروس من الممثل الأسترالي ليام هيمسوورث في احتفال سري وحميم قبل بضعة أشهر، يبدو أن علاقتهما واجهت الكثير من الصعوبات والاضطرابات وانتهت أخيراً بالانفصال.

ثمة مصدر مقرّب من الطرفين، رفض الكشف عن اسمه حسب موقع “رادار أونلاين”، قال إن التوتر ساد العلاقة بين مايلي و ليام لأشهر طويلة. ولوضع حد لذلك التوتر المزعج، قرر الاثنان الانفصال عن بعضهما.

لم يعرف بعد السبب الحقيقي لانفصال الثنائي الشهير، لكن يقال إن مايلي غادرت منزل ماليبو التي كانت تعيش فيه مع ليام، ولم تعد تضع خاتم الخطوبة في يدها. وها هي الآن تمضي معظم وقتها في منزل أهلها لأنها تحتاج إلى الراحة والعزلة. لقد حققت مايلي الكثير من النجاحات في حياتها، ولا تزال ترغب في إنجاز الكثير، ولا تريد الخضوع لأوامر أي كان.

أما ليام فيرغب في الاستقرار والزواج وإنجاب الأولاد بسرعة، ولا يريد تأجيل الأمر، على عكس مايلي التي تخطط لمشاريع مستقبلية أخرى.

يذكر أن مايلي وليام تعرفا إلى بعضهما عام 2009 أثناء تصوير فيلم The Last Song وبدأت علاقتهما منذ ذلك الحين. وشهدت تلك العلاقة الكثير من العقبات، فانفصل الحبيبان عن بعضهما ثم عادا مجدداً.

المصدر: لها