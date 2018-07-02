انفراج في أزمة النفايات في صيدا.. ووزير البيئة يزور المدينة اليوم

برفع النفايات التي تراكمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية من شوارع المدينة وتوزعت عشر شاحنات معدة لنقل النفايات على مختلف احياء المدينة وضواحيها وقام نحو 50 عاملا برفع الكميات المتراكمة منها ونقلها الى معمل النفايات الذي فتح ابوابها كالمعتاد، فيما سجل انتشار عناصر لقوى الأمن الداخلي عند مدخل المعمل.

وكانت ازمة النفايات في صيدا قد اخذت طريقها الى الانفراج بعد يومين على قرار إدارة معمل معالجة النفايات في صيدا اقفاله احتجاجا على اقتحامه من قبل مناصرين للتنظيم الشعبي الناصري وما رافق ذلك من احداث وما تسبب به اقفال المعمل من أزمة نفايات في المدينة والمناطق التي كانت تعالج نفاياتها فيه، حيث تم في وقت متأخر من ليل الأحد التوصل الى اتفاق على اعادة فتح المعمل واستقبال النفايات كالمعتاد وذلك بعد تلقي البلدية تطمينات من الجهات القضائية والأمنية الرسمية المسؤولة، تطمينات بتأمين الحماية الدائمة والأجواء الطبيعية لحسن سير العمل في المعمل وتعهد بإجراء تحقيق في الأحداث التي جرت وصولا لمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في الإعتداء والتسبب بالأضرار على ان يتم لحظ هذا الاتفاق في مقررات مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي ينعقد اليوم برئاسة المحافظ منصور ضو.

وعلى خط متصل ينتقل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب الى صيدا اليوم لمتابعة تفاعلات الملف البيئي في ضوء الأحداث الأخيرة حيث يترأس اجتماعا في سراي صيدا الحكومي وبحضور المحافظ منصور ضو يخصص للبحث في هذا الملف من كل جوانبه .

كيف تم التوصل الى الاتفاق؟

انفراج أزمة النفايات ومضمون الاتفاق كان أعلن عنهما في وقت متأخر من الليل رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان اشار فيه الى انه ” بعد إضطرار معمل النفايات المنزلية الصلبة في صيدا منذ بضعة أيام للتوقف عن العمل وإغلاق أبوابه وعدم إستقبال النفايات نتيجة للأحداث المؤسفة التي تعرض لها قبل ظهر الجمعة 29-6-2018، وتأكيده صعوبة الإستمرار بأعماله المعتادة في أجواء تفتقد للأمان والحماية، الأمر الذي أنتج تراكما للنفايات في شوارع مدينة صيدا وأحيائها وبلديات الإتحاد، مع ما يرافق ذلك من تداعيات خطرة على الصحة العامة والأمن البيئي”، وبعد قيامنا بالإتصالات مع الجهات القضائية والأمنية الرسمية المسؤولة، وحصولنا على التطمينات الأمنية الضرورية لتأمين الحماية الدائمة والأجواء الطبيعية لحسن سير العمل في المعمل، بالإضافة لحصولنا على التعهدات الضرورية لإجراء تحقيق في الأحداث التي جرت وصولا لمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في الإعتداء والتسبب بالأضرار . وبعد أن جرى إبلاغنا بأن هذه التطمينات ستلحظ في مقررات مجلس الأمن الفرعي في الجنوب غدا الإثنين ، قمنا بالطلب من إدارة شركةIBC المشغلة للمعملة بالعودة عن قرارها بالإغلاق ومعاودة العمل فورا “.

وأعلن السعودي أن بلدية صيدا “ستستمر بالعمل على تطبيق كل مندرجات تقرير الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح والعمل بتوصياته توصلا لمعالجة الشوائب والثغرات كافة” .