انفجار ضخم في مناطق يسيطر عليها النظام السوري بريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، بسماع دوي انفجار بمنطقة تسيطر عليها قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها في ريف حلب، مؤكدا وقوع انفجار قوي في منطقة جبل عزان بريف حلب الجنوبي.

وأضاف المرصد أن الانفجار وقع في منطقة تواجد ميليشيات إيرانية وأفغانية الموالية للنظام السوري، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بتحليق طائرات أو صواريخ في جبل عزان بحلب قبل الانفجار.

وأفاد المرصد بأن هناك أنباء عن خسائر بشرية جراء الانفجار في جبل عزان بريف حلب الجنوبي، مضيفاً أن ناشطين أكدوا تحليق طائرة فوق منطقة الانفجار في ريف.

إلى ذلك، أكد رئيس المرصد رامي عبد الرحمن، في مداخلته مع قناة “العربية”، أن منطقة الانفجار هي قاعدة تمركز للميليشيات الإيرانية في ريف حلب.

وفي هذا السياق، أفاد عدد من الناشطين السوريين أن الغارة نفذتها طائرة إسرائيلية. كما أشارت وسائل اعلام إسرائيلية إلى تنفيذ غارة على معسكر إيراني قرب مدينة حلب السورية .

وتأتي هذه الانفجارات بعد ساعات من تعرض مواقع للأسلحة الكيماوية في سوريا لضربات صاروخية شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ردا على هجوم كيماوي شنه النظام السوري في في دوما حسب التأكيدات الغربية.