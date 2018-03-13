انفجار سيارة مفخخة قرب موقع عسكري في اليمن.. وداعش يتبنى

فجر مهاجمون سيارة عند موقع عسكري في حي المنصورة بمنطقة الدرين في محافظة عدن اليمنية، وأسفر الهجوم عن سقوط 10 قتلى وعدد من الجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقد تبنى تنظيم داعش في خبر له على وكالة أعماق التابعة للتنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

وأظهرت صور أولية تصاعداً كثيفاً للدخان في موقع الهجوم.

وفي شباط الماضي استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم داعش مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية في مديرية القريشية.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تسعى لإقامة مؤتمر دولي في الثالث من إبريل القادم بجنيف، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن.

وقالت ليز غراندي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في اليمن، لدى وصولها صنعاء، إن المنظمة الدولية سترعى مؤتمراً دولياً بجنيف في إبريل القادم، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن من العديد من الدول”.