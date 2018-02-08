انفانتينو يدعو دول الخليج إلى إلى إنجاح مونديال 2022 في قطر

طالب رئيس ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ (فيفا) ​جياني انفانتينو​ دول الخليج بتضافر جهودها من أجل إنجاح ​كأس العالم 2022​ المنتظر في قطر، مشيرا إلى أنها بطولة جميع دول المنطقة وليست قطر فقط.

وقال جياني انفانتينو، في تصريح خلال الملتقى التنفيذي للفيفا، الذي أقيم في ​سلطنة عمان​ بمشاركة 22 دولة بينها لبنان، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في دولة قطر بعد أربعة أعوام ولا يوجد خلاف في هذا الأمر على الإطلاق.

وأضاف رئيس الفيفا أن الملتقى ناقش فكرة دمج بطولة كأس العالم تحت 17 عاما مع بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، وزيادة عدد المنتخبات المشاركة، وتنظيم البطولة بشكل سنوي بدلا من تنظيمها مرة كل عامين.