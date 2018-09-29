انطوني دايفيز يفكر بالرحيل عن نيو أورليانز

كشفت تقارير صحفية ان لاعب فريق ​نيو أورليانز​ المنتمي ل​دوري كرة السلة الاميركية للاعبين المحترفين​ ،​انطوني دايفيز​ يريد الانتقال في الفترة القادمة الى احد الفرق الكبيرة المنافسة على اللقب .

ومن جهته قال المحلل المشهور ​ستيفن أي سميث​ : ” انطوني دايفيز لا يريد أن يكون في نيو أورليانز لفترة أطول ، هو بالتأكيد يريد لوس انجلوس ولكن السيلتكس و الواريورز سيتصارعان من أجل الحصول عليه خلال سوق الإنتقالات الحرة في 2020 ، لا استبعد أن يسير على خطى ​كواي ليونارد​ و ​جيمي باتلر​ ويطلب الخروج بتريد ايضاً “