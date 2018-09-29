انطوني دايفيز يفكر بالرحيل عن نيو أورليانز

كشفت تقارير صحفية ان لاعب فريق نيو أورليانز المنتمي لدوري كرة السلة الاميركية للاعبين المحترفين ،انطوني دايفيز يريد الانتقال في الفترة القادمة الى احد الفرق الكبيرة المنافسة على اللقب .
ومن جهته قال المحلل المشهور ستيفن أي سميث : ” انطوني دايفيز لا يريد أن يكون في نيو أورليانز لفترة أطول ، هو بالتأكيد يريد لوس انجلوس ولكن السيلتكس و الواريورز سيتصارعان من أجل الحصول عليه خلال سوق الإنتقالات الحرة في 2020 ، لا استبعد أن يسير على خطى كواي ليونارد و جيمي باتلر ويطلب الخروج بتريد ايضاً “
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