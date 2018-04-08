انطلق على دراجته لحضور كأس العالم لكرة القدم

ودّع محمد نوفل (24 عاما) والدته بعد أن قبّلها في ميدان التحرير وسط القاهرة قبل أن ينطلق في رحلة على دراجته لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا في حزيران وتموز.

ويأمل “ابن نوفل” أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يبلغ طولها خمسة آلاف كيلومتر وتستغرق 65 يوما برا لمتابعة منتخب بلاده في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاما.

ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. وسيسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية ولن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية.

وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم. وإضافة إلى خيمته سيقيم نوفل في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.

واوضح نوفل أنّ سبب اختيار الدراجة بدل الطيران هو لاختبار تجربة جديدة.

ورافق نوفل مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء في انطلاقه، ويأمل أن يساعده كثيرون طول الطريق.