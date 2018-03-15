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غوتيريس: لبنان عامود اساسي للاستقرار بالمنطقة وهذا ينتج عن عمل جبار من قبل القيادة والشعب
الحريري: اسرائيل هي التهديد الاساسي للبنان وانتهاكها للسيادة اللبنانية لم يتوقف ولكنه يجب ان يتوقف
الحريري: اضم صوتي الى عون بطلب دعم القوى الامنية اللبنانية من المجتمع الدولي
الرئيس الحريري: حضوركم يدل على الاهمية التي تولونها للبنان ودوره في استقرار المنطقة
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انطلاق اعمال مؤتمر “روما 2” المخصص لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية
انطلاق اعمال مؤتمر “روما 2” المخصص لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية
فى:
15 مارس 2018, 16:16
فى:
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انطلاق اعمال مؤتمر “روما 2” المخصص لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية
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