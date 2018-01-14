انطلاق أكبر تمرين عسكري مشترك إماراتي أميركي

أعلنت الإمارات، الأحد، بدء فعاليات التمرين المشترك “الاتحاد الحديدي 6″، بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأميركي، الذي يستمر لمدة أسبوعين، على أرض إماراتية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن كافة الاستعدادات الخاصة بالحدث استكملت، كما اكتمل وصول القوات الأميركية المشاركة في التمرين الذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين.

ويهدف التمرين إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين من خلال التدريبات وتبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين.