انشيلوتي يهنئ البايرن...

هنأ المدرب الايطالي السابق لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​كارلو أنشيلوتي​ النادي البافاري بعد ان حسم ​لقب البوندسليغا​ عقب الفوز المثير الذي حققه على نظيره ​أوغسبورغ​ وبواقع 4 – 1.

ووجه أنشيلوتي رسالة خاصة الى الفريق البافاري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقال :”تهانينا لبايرن، ولاعبيه والنادي والجماهير وصديقي المدرب ​يوب هاينكس​”.

وكان أنشيلوتي قد أقيل من تدريب البايرن في بداية الموسم بسبب سوء النتائج ، وخاصة بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، وخلفه المدرب المخضرم يوب هاينكس .