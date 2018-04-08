انشيلوتي يهنئ البايرن...

هنأ المدرب الايطالي السابق لنادي بايرن ميونيخ الالماني كارلو أنشيلوتي النادي البافاري بعد ان حسم لقب البوندسليغا عقب الفوز المثير الذي حققه على نظيره أوغسبورغ وبواقع 4 – 1.
ووجه أنشيلوتي رسالة خاصة الى الفريق البافاري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقال :”تهانينا لبايرن، ولاعبيه والنادي والجماهير وصديقي المدرب يوب هاينكس”.
وكان أنشيلوتي قد أقيل من تدريب البايرن في بداية الموسم بسبب سوء النتائج ، وخاصة بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، وخلفه المدرب المخضرم يوب هاينكس .
Powered By Future Television s.a.l