انشقاق لواء عن ميليشيا الحوثي وانضمامه الى قوات الشرعية اليمنية

تصر ميليشيات الحوثي الانقلابية على استغلال احتلالها لميناء الحديدة، لزيادة معاناة المدنيين ومنع المواد الأولية عنهم.

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كشف عن منع الميليشيات دخول سفينتين محملتين مشتقات نفطية، إلى الميناء منذ أكثر من شهرين.

وفي الجانب العسكري، تواصل القوات اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، عمليات التمشيط في الساحل الغربي لقطع طرق إمداد ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الحديدة، وقامت بإحباط عمليات تسلل حاول المتمردون تنفيذها في محاور عدة بالمناطق المحررة.

والمحور الثاني يقع في الجهة الشرقية للمطار الحديدة، أي في المنطقة الصناعية وتهدف لقطع خطوط التعزيزات ميليشيات الحوثي القادمة من محافظات الشمال.

قائد ألوية العمالقة في الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، دعا المسلحين في صفوف ميليشيات الحوثي، إلى الانسحاب من جبهات القتال قبل فوات الأوان، وتسليم الحديدة سلمياً.

في غضون ذلك، تحدث تقارير إعلامية، عن انشقاق اللواء الحوثي سعيد أبو بكر الحريري، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة، وانضمامه إلى القوات الشرعية.

هذا ومن المقرر أن يقدم المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تقريراً إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً الاثنين، في لوكسمبورغ.