أثنى المدير الفني لنادي لاتسيو سيموني انزاغي على أداء اللاعبين بعد الفوز اليوم بخماسية مقابل هدف في مباراة الاياب أمام ستيوا بوخارست الروماني، حيث استطاع البيانكو تشاليستي التأهل للدور ال16 من الدوري الأوروبي، مشيراً الى أنه يفضل تجنب مواجهة كل من ارسنال واتلتكو مدريد.
وصرح المدرب الايطالي بعد المباراة: “افضل اداء للاتسيو ستجده عندما يكون الفريق في تركيزه ، لقد ابقينا يقظتنا في المباراة طوال الوقت لدي لاعبين لم يلعبو منذ شهر كباتريك وعندما شارك كان احد افضل لاعبي اللقاء ، انا لا اترك اي لاعب خلفي انا اشاهد التمارين واعطي كل من يتدرب بجد حقه.”
وأضاف: “فيليبي اندرسون قدم اليوم مباراة استثنائية عندما كنا نخسر الاستحواذ كان يضحي كثيرا لأجل الفريق واهنئه على ما قدمه الان عليه ان لا يتوقف لأننا سنحتاجه كثيرا في اخر ثلاثة اشهر من الموسم انا سعيد بالتأهل واداء جميع اللاعبين بالمباراة.”
وتابع عندما سُئل عن الفرق التي يفضل تجنبها: “أفضل تجنب اتلتكو مدريد وأرسنال ي الدور القادم.”
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