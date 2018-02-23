وأضاف: “​فيليبي اندرسون​ قدم اليوم مباراة استثنائية عندما كنا نخسر الاستحواذ كان يضحي كثيرا لأجل الفريق واهنئه على ما قدمه الان عليه ان لا يتوقف لأننا سنحتاجه كثيرا في اخر ثلاثة اشهر من الموسم انا سعيد بالتأهل واداء جميع اللاعبين بالمباراة.”

وتابع عندما سُئل عن الفرق التي يفضل تجنبها: “أفضل تجنب اتلتكو مدريد وأرسنال ي الدور القادم.”