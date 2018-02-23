أثنى المدير الفني لنادي ​لاتسيو​ ​سيموني انزاغي​ على أداء اللاعبين بعد الفوز اليوم بخماسية مقابل هدف في مباراة الاياب أمام ستيوا ​بوخارست​ الروماني، حيث استطاع البيانكو تشاليستي التأهل للدور ال16 من ​الدوري الأوروبي​، مشيراً الى أنه يفضل تجنب مواجهة كل من ​ارسنال​ و​اتلتكو مدريد​.

وصرح المدرب الايطالي بعد المباراة: “افضل اداء للاتسيو ستجده عندما يكون الفريق في تركيزه ، لقد ابقينا يقظتنا في المباراة طوال الوقت لدي لاعبين لم يلعبو منذ شهر كباتريك وعندما شارك كان احد افضل لاعبي اللقاء ، انا لا اترك اي لاعب خلفي انا اشاهد التمارين واعطي كل من يتدرب بجد حقه.”