انجيل خوند أول امرأة تترشح في جزين.. فما هي طموحاتها للقضاء؟

عندما أطلقت النائب بهية الحريري لائحة التكامل والكرامة في دائرة صيدا جزين، كان بارزا اسم المرشحة عن المقعد الماروني أنجيل خوند، والسبب أنها أول امرأة تترشح في قضاء جزين.

ولأن تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية هو ضمن برنامج تيار المستقبل، جاء دعم خوند في جزين.

عتب على نواب منطقة جزين أعربت عنه خوند لعدم إعطاء القضاء ما يستحقه، والذي أدى إلى تزايد هجرة أبنائه منه.

وعلى رغم الحماوة الإنتخاية في الدائرة، تأمل خوند ان يصوت الجزينيون للتغير، عله يروي طموحات أهل المنطقة.

تقرير: ناهد يوسف