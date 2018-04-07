انجاز جديد للرماية اللبنانية

حققت الرماية اللبنانية انجازاً خارجياً جديداً تمثّل باحراز الرامي البطل ​ألان موسى​ ميدالية ذهبية في البطولة العربية التي تقام في الرباط(المغرب) بمشاركة 41 رام من كافة الدول العربية.

وجاء احراز الرامي اللبناني موسى المركز الأول في الرماية من الحفرة الأولمبية (تراب) بمشاركة ابرز رماة الدول العربية وعلى رأسهم الرماة الكويتيين المعروفين بمستواهم الرفيع .

وفي التفاصيل وفي الدور الأول اصاب كل من موسى والكويتي خالد المضف 122 طبق من اصل 125 يليهما الكويتي طلال الرشيدي(121).

وفي الجولة النهائية حسم موسى اللقب لمصلحته بتحقيق 43 اصابة من اصل 50 طبق يليه الرشيدي(40) فالمضف (32) ليحرز موسى الميدالية الذهبية للبنان.

وفي ما يلي الترتيب النهائي:

1-ألان موسى(لبنان):43 اصابة

2-طلال الرشيدي(الكويت):40 اصابة

3-خالد المضف(الكويت):32 اصابة

4-مانع سيف الشامي(الامارات العربية المتحدة):28 اصابة

5-عبد الرحمن الفيحان(الكويت):22 اصابة

6-فؤاد اديب(الجزائر):16 اصابة

ويُعتبر موسى من الأبطال الواعدين في لعبة الرماية ولديه امكانات فنية عالية .وفور تلقيه النتيجة، هنأ رئيس ​الاتحاد اللبناني للرماية​ والصيد ​بيار جلخ​ الرامي موسى على انجازه العربي والذي يعكس “علو كعب” الرماة اللبنانيين الذين يصعدون الى منصات التتويج عبر عدد من الأبطال ومنهم الرامية ​راي باسيل​.

على صعيد آخر، سيشارك لبنان في كأس العالم للرماية التي ستقام في ​كوريا الجنوبية​ بين 18 و27 نيسان الجاري بالرماة ألان موسى وروجيه صليبي وايلي بجاني وراي باسيل مع الأمل الكبير بتحقيق نتيجة جيدة في الاستحقاق الدولي الكبير.