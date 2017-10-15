قوات “سوريا الديمقراطية” تشن هجوماً نهائياً على “داعش” في الرقة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة انها شنت ما وصفته بهجوم نهائي اليوم على جيب خاضع لتنظيم الد”داعش”، داخل الرقة لتطهير المدينة من فلول المتشددين.

وأوضحت في بيان ان المعركة الحاسمة “ستستمر حتى تطهير كامل المدينة من الإرهابيين الذين رفضوا الاستسلام ومن بينهم الإرهابيون الأجانب”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في وقت سابق اليوم ان قافلة لمقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية خرجت من الرقة أثناء الليل في الوقت الذي أوشكت فيه المعركة على نهايتها بعد الانسحاب الذي تم التفاوض عليه.