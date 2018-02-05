انتقادات لـ”دودج” بعد استخدامها جزءا من خطاب لوثر كينغ

أثار إعلان تلفزيوني لسيارة “دودج رام” انتقادات حادة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه استخدم جزءا من خطاب مارتن لوثر كينج.

واستخدم الإعلان، الذي بث خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول”، أجزاء من آخر خطاب بارز لكينج، قبل اغتياله عام 1968، يتحدث فيه عن أن العظمة الحقيقية هي في خدمة الآخرين.

وفي جملة يقول فيها صوت كينج “الأعظم بينكم هو خادمكم”، جاء الإعلان بلقطات لرجال إطفاء ومعلمين وعمال وعاملات في شاحنات “رام” وهم يساعدون الآخرين.

وتسبب عرض الإعلان في ردود فعل عنيفة على الإنترنت حتى من قبل انتهاء المباراة، فقال أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”أنا لست خبيرا في الحقوق المدنية لكنني واثق تماما من أن مارتن لوثر كينج لم يكن يحلم أبدا بأن يشارك في إعلان لدودج رام”.

وكتبت امرأة على صفحة الشركة على “فيسبوك”: “لم ينظم مارتن لوثر كينج مسيرة حتى يتسنى لكم استخدام خطابه في بيع الشاحنات”.

من جهتها، أوضحت الشركة أنّها حصلت على كل التصاريح المطلوبة للاستعانة بخطاب كينج في الإعلان.