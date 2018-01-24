انتقادات إيرانية من جديد لرأس النظام السوري

الانتقادات الايرانية لرأس النظام السوري بشار الاسد متواصلة. فقد انتقدت صحيفة إيرانية مؤيدة لحكومة الرئيس حسن روحاني في مقالين لها، الأسد ووصفته بناكر المعروف؛ مذكرة بدعم طهران للأسد ومقتل العديد من الايرانيين للدفاع عنه.

وشددت الصحيفة على عدم السماح للأسد أو أي طرف آخر بإبعاد إيران من عملية إعادة إعمار سوريا.

واذ انتقدت الصحيفة، للمرة الأولى التدخل العسكري الإيراني في سوريا قالت انه إذا كانت مصالح إيران في سورية تقتضي الحفاظ على محور المقاومة في المنطقة فانها تستطيع ذلك مع الأسد او من دونه.

التدخلات الايرانية محور ندوة في دافوس

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في دافوس السويسرية، كان “التوازن في الشرق الأوسط” عنوان ندوة، شارك فيها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد. وأدارها الصحفي الأميركي توماس فريدمان تناولت التدخلات الايرانية في المنطقة.

وأكد الجبير إن إيران تمثل النظرة الظلامية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن إيران تسعى إلى محاولة إحياء إمبراطورية دمرت منذ مئات السنين.

اما في تعليقه على مايحدث في إيران فقد أكد أن الثورة الإيرانية غيرت منطقة الشرق الأوسط في العام 1979 إلى الأسوأ وأن النظام الإيراني عمل طوال تاريخه على نشر الطائفية وتصدير ثورته. وقال الوزير السعودي “الثورة الإيرانية لا تعترف بالمواطنة والدستور الإيراني ينص على مبدأ تصدير الثورة”.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أنّ “إيران لا مانع لديها من ظهور التجمعات الإرهابية، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، ومهاجمة السفارات وقتل الدبلوماسيين، وتصدير الإرهاب لأوروبا”.

من جهته اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، ان “هناك فقدان للثقة مع إيران، فهناك إيران الشعب والثقافة والتاريخ التي نعرفها، وفي جانب آخر هناك الوضع القائم منذ عام 1979”. وأضاف “على إيران أن تغير تصرفاتها وتكون جزءا من التحالف الدولي لحماية المنطقة”.

وركز وزير الخارحية الاماراتي في مداخلته على انه يجب محاربة التشدد، والعمل على أن تكون دول المنطقة دولا طبيعية بابتكار حلول محلية. وأضاف في الندوة التي “علينا الانتصار في الحرب على الإرهاب، ووقف تمويل التشدد”.