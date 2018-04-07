انتفاضة مانشستر يونايتد تؤجل تتويج السيتي

أفسد مانشستر يونايتد، على جاره مانشستر سيتي، فرصة ضمان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه عليه 3-2 مساء السبت على ملعب “الاتحاد”، في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

تقدّم سيتي أولا عبر فنسان كومباني في الدقيقة 25، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 30، لكن بول بوجبا عادل الكفّة ليونايتد في الدقيقتين 53 و55، قبل أن يحرز كريس سمولينج هدف الفوز للفريق الضيف بالدقيقة 69.

تجمّد رصيد مانشستر سيتي في الصدارة عند 84 نقطة، ليتقلّص الفارق مع يونايتد إلى 13 نقطة بعدما رفع الفائز رصيده إلى 71 نقطة، علما بأنه يتبقى للفريقين 6 مباريات في المسابقة.