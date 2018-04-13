انتفاخ البطن والغازات.. تعرفوا على الأسباب

إنتفاخ البطن هو عبارة عن حالة يشعر فيها المصاب بامتلاء معدته أو القسم الأسفل من بطنه بموازاة الأمعاء، كما يشعر بشد في عضلات البطن وربما تقلصات وأوجاع داخلية مزعجة. فما هي أسباب هذا الإنتفاخ، وكيف يمكن التخلص منه؟

أسباب انتفاخ البطن

الغازات: إن الهواء الذي يبتلعه الإنسان خلال تناوله الطعام أو الشراب إضافة إلى الغازات التي ينتجها الجسم خلال هضم الطعام مثل الهيدروجين hydrogen وثاني أوكسيد الكاربون CO2 والنايتروجينnitrogen، والتي لا يتخلص منها بالطرق الطبيعية، بإمكانها أن تصل إلى الأمعاء الغليظة وأن تتحرك في البطن وفي كامل الجهاز الهضمي مسببة انتفاخات وآلام مزعجة حتى يتم إخراجها من الجسم. كما أن تناول المشروبات الغازية بكثرة هو أيضاً من المسببات الرئيسية لتجمع الغازات ولانتفاخ البطن.

متلازمة القولون العصبي: التي يعاني المصاب بها من عدم القدرة على هضم الطعام بسهولة، ومن وجود خلل في عمل الأمعاء. وعسر الهضم هذا يؤدي إلى حدوث انتفاخات في البطن.

الحساسية على الطعام: في حال الحساسية على الطعام، يكون هناك رد فعل من الجهاز المناعي عند تناول أنواع معينة، وذلك يمنع الجهاز الهضمي من أداء وظيفته ومن الآثار الجانبية لهذه الحالة يعاني المصاب من انتفاخات وعدم راحة في منطقة البطن.

الإمساك: الذي يسبب تخمّر الأطعمة داخل الأمعاء بسبب عدم القدرة على إخراجها بسهولة، وذلك يؤدي إلى أعراض عديدة أبرزها الآلام المعوية والانتفاخ. كم أنه ومن ناحية أخرى، يحصل أن يصاب البعض بانسداد الأمعاء، وذلك سبب آخر للمشاكل عينها.

إلتهابات المعدة: التي تسبب ازدياداً في كمية البكتيريا الموجودة في المعدة ويؤدي ذلك إلى الإنتفاخ.

بعض الأطعمة: التي تؤدي إلى تكوّن الغازات مثل الملفوف، الفاكهة المجففة مثل المشمش والخوخ، القوليات مثل الفاصولياء والحمص والبازيلاء، البصل، منتجات الألبان.

كمية الألياف: قد يسبب نقص الألياف أو زيادتها الانتفاخ في البطن، لذلك من المهم الإعتدال في تناول هذه الأطعمة، وبعض الأمثلة عنها تشمل: الحبوب الكاملة، الخضروات والفاكهة، النخالة وغيرها.

العلاجات

تختلف باختلاف الأسباب المؤدية إلى الانتفاخ، فتكون من خلال تناول المضادات الحيوية في حال الإلتهابات، أو تجنّب الأطعمة التي تسبب الحساسية أو عسر الهضم أو الغازات. الإقلاع عن التدخين والإبتعاد عن المشروبات الغازية، التقليل من الأطعمة الدهنية، واعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.

المصدر: صحتي