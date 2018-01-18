انتشال الطائرة التركية العائمة بالقرب من مطار طرابزون (فيديو)

أطلقت تركيا، الخميس، عمليات لانتشال طائرة غاصت في منحدر يبعد بضعة أمتار عن البحر، بعد خروجها عن المدرج في مطار طرابزون يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء التركية “دوغان” أن رافعتين وضعتا في طرابزون لاستعادة طائرة البوينغ 737-800 التابعة لشركة “بيغاسوس إيرلاينز”، ونشرت صورها في كل أنحاء العالم، وهي عالقة بشكل مائل على بعد بضعة أمتار فقط عن سطح البحر.

وعمل المهندسون والتقنيون على ربط أسلاك معدنية على مستوى جناحي الطائرة وذيلها، حتى يتم سحبها، بعد إغلاق المطار لمدة 24 ساعة لتسهيل العمل.

وبعد إعادتها إلى المدرج، سيتم إفراغ الطائرة من محروقاتها، ثم سحبها إلى مرأب ليتم إخراج أمتعة 162 مسافرا كانوا على متنها وخرجوا جميعا سالمين.