انتخاب 5 اعضاء جدد الى مجلس نقابة المهندسين في بيروت

اسفرت انتخابات نقابة المهندسين التي جرت الاحد في بيت المهندس في بئر حسن، عن انتخاب 5 اعضاء جدد الى مجلس النقابة.

وفاز عن الفرع الثاني ( المهندسين المعماريين الاستشاريين) المهندس ايلي جميل خوري ونال(2769 صوتا).

وفاز عن الفرع السادس ( المهندسين الموظفين في القطاع العام) المهندس امير محمد عاشور ونال (2564 صوتا).

وعن الهيئة العامة فاز كل من المهندسين: علي محمد حناوي الذي حاز على (2694 صوتا) فراس نزيه بو ذياب (2684 صوتا) جان بيار انطون جبر (2675 صوتا).

وعن لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي فاز كل من المهندسين (هادي ناجي بزي (2478 صوتا) ومحمد ابراهيم الجزار (2440 صوتا).

وعن لجنة ادارة الصندوق التقاعدي فاز المهندسين ريمون كبريال الخوري ( 2200 صوتا) وميشال الياس متى ( 1529 صوتا).