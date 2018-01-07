وقال الحزب إن “صادق أمين أبو راس وزير الزراعة السابق حل محل صالح. كما انتقد إعلان اليوم ما سماه “العدوان” وقال إن الحزب سيواصل المقاومة لكنه لم يذكر اسم الحوثيين.

اختار حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيساً جديداً له بعد اغتيال صالح على يد حركة الحوثي التي تحالف معها ذات يوم في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد.

ميدانيا، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، الأحد، بين رجال القبائل وميليشيات الحوثي الانقلابية في قرية توعر بخولان الطيال جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، تزامناً مع اشتباكات مماثلة تخوضها عدة قبائل يمنية ضد الحوثيين في عدة مناطق خاضعة لسيطرتهم، حيث شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا عسكريا في اليمن في أكثر من مديرية ومدينة بين الحوثيين وقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.

فقد شنت هذه القوات قصفا على تجمعات وتعزيزات للميليشيات، في مديريتي الخوخة وباجل في جبهة الساحل الغربي لليمن، وأسفرت عن مقتل 23 مسلحا من ميليشيات الحوثي.

وتعرض الحوثيون لانتكاسة عسكرية في أكثر من منطقة، إذ سلم قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات الحوثية إبراهيم عذابو نفسه مع 50 مسلحا آخرين لقوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات الشرعية في مديرية حيس.

كما اشتعلت معارك في محافظة الجوف في كل من مديريات الشعف وخب وأسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز عيسى بحيج.

وخيم التوتر أيضا على مديرية النادرة بمحافظة إب وسط اليمن، بسبب حصار الحوثيين منزل القائد السابق لقوات الأمن المركزي في عدن، اللواء عبدالحافظ السقاف، والتهديد بتفجير منزله.

وكان السقاف الذي قاتل مع المليشيات المتمردة بداية الحرب في عدن، رفض وجود المليشيات في المديرية، وعزز منطقته بعشرات المسلحين.

كذلك نجحت قوات الشرطة اليمنية في عدن في إيقاف مخطط للحوثيين لنقل مواد إيرانية محظورة تستخدم في صناعة القذائف والمتفجرات إلى صنعاء.