انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج تنطلق اليوم

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين المقيمين في الخارج.

ومن المقرر أن تفتح لجان التصويت في السفارات المصرين بالخارج أبوابها في الساعة الـ 10 من صباح اليوم ولمدة 3 أيام، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك أيام 16 و17 و18 آذار لانتخاب أحد المرشحين للرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب “الغد”.

وتجري عمليات التصويت في 139 لجنة بـ 124 دولة بالخارج، وذلك في مقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا.

وبسبب الأوضاع الأمنية وحرصا على سلامة الناخبين، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء عمليات التصويت في 4 دول هي سوريا واليمن وليبيا والصومال.

وكان المصريون في الخارج قد دخلوا اعتبارا من الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقضي بحظر أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية قبل عملية التصويت في الانتخابات بيومين.

كما تبدأ عمليات تصويت المصريين في الداخل أيام 26 و27 و28 آذار الحالي.

في هذا الإطار، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين االى الاقبال باعداد كبيرة على التصويت للانتخابات، معتبرا أن حكومته أوفت بوعودها في فترة رئاسته الأولى.

وقال السيسي، في احتفال ضم ضباطا وجنودا من الجيش والشرطة وأقارب جنود قتلوا في عمليات إن السنوات الأربع الأولى من رئاسته شهدت تحقيق الاستقرار والأمن بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011″.

يذكر أن الجيش المصري بدأ الشهر الماضي عملية كبرى في سيناء للقضاء على مؤيدي تنظيم داعش، ويقول إنه قتل العشرات من المتشددين واحتجز المئات في المنطقة التي تعد معقلا رئيسيا للتنظيم بعد هزائمه في العراق وسوريا وليبيا.