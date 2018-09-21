وقال أسقف روين دومينيك لوبران إن جين- بابتيست سيبيه (38 عاما) انتحر في علية الكنيسة في المدينة الواقعة في شمال فرنسا.

ولفت الأسقف إن امرأة تقدمت إلى الكنيسة الأسبوع الماضي بشكوى من “لفتات غير لائقة” من قبل سيبيه نحو ابنتها البالغة منذ عامين أو ثلاثة.

وأشار الأسقف إنه التقى مع سيبيه يوم الاثنين وإن القس اعترف أن سلوكه لم يكن “لائقا”.

وعثر على جثمانه في اليوم التالي.

وأكد إتيان تيفري ممثل ادعاء روين إن الموت والاتهام ضد القس يتم التحقيق فيهما وإن الأم والابنة سوف يتم استجوابهما.