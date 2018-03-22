انبعاثات نار المدفأة مضرة بالصحة

حذر علماء من أن نار الموقد قد تشيع الدفء في البيت لكنها تسبب أضرار على الصحة، حسب ما جاء في موقع”إيلاف”.

وقال العلماء إن على العائلات وضع أقنعة غاز قبل أن تشعل النار في موقد البيت تجنباً لاستنشاق الدخان المؤذي الذي ينبعث منها مؤكدين أن نار الموقد لا تقل خطراً عن الانبعاثات الكربونية في منجم أو موقع بناء.

وتنتشر جسيمات دقيقة بكمية كبيرة يمكن أن تضر بالصحة حين تُشعل نار الموقد وتزداد بإضافة الحطب أو الفحم. ويستغرق تنظيف الهواء من التلوث الناجم عن ذلك ثلاث ساعات بفتح النوافذ، كما أفادت دراسة أجرتها جامعة ليون في اسبانيا.

وحذر العلماء من بقايا نار الموقد التي تسبب تلوثاً خطيراً إذا كانت هناك جمرات ما زالت مشتعلة في الموقد. وتسبب نار المواقد المنزلية انبعاثات كاربونية وتطلق في الهواء جسيمات صغيرة بما فيه الكفاية لدخول الرئة.

وتحد الجسيمات الدقيقة في الهواء من عمل الرئة وتؤدي الى مشاكل في القلب والأوعية الدموي.

. وأكدت الدراسة أن الجسيمات تشكل خطراً كبيراً على الصحة. وقال الباحثون ان كمية الجسيمات التي تُستنشق في الهواء مماثلة لكميتها في المناجم.