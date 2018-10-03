ام بي سي تطلق قناة ترفيهية بالفارسية

وأصبحت قناة الترفيه العائلي “MBC Persia” على السكة..

هي الخطوة الأولى من نوعها، حيث تتوجه قناة عربية إلى الجمهور الناطق باللغة الفارسية..

فتحت شعار “سركرمى بى انتها” باللغة الفارسية، أيّ “الترفيه بلا حدود “، ستنطلق هذه القناة في تركيز منها على جيل الشباب، وذلك عبر تجربة إعلامية ترفيهية فريدة، علها تكون بابا يتنفس منه الجيل الساعي إلى التغيير في وجه ديكتاتوريات تغلق أمامه أبواب الحريات والتلاقي مع العالم.

القناة أعلنت عن شبكة برامجها الأولى، حيث ستعرض مجموعة واسعة من الأفلام العالمية المدبلجة أو المترجمة إلى الفارسية، إضافة إلى المسلسلات والبرامج.

إلى ذلك يعمل فريق “MBC Persia” على إنتاج برامج حصرية وخاصة بها، يُعلَن عنها تباعاً.

ويمكن متابعة بث القناة عبر القمر الصناعي “ياه سات – Yahsat”، اعتباراً من السبت في السادس من الشهر الحالي، الحالي، في تمام الساعة 03:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش GMT.