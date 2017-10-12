امن الدولة أوقف عصابة ترويج وبيع ذهب مزيف

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “عملا بإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، عصابة مؤلفة من ثلاثة سوريين وهم: ع.ب و م.ح و س.أ، تعمل على ترويج وبيع ذهب مزيف لمواطنين لبنانيين في عدة مناطق لبنانية.

لذلك تعمم المديرية العامة لأمن الدولة، على كل من وقع من المواطنين ضحية أعمالهم الجرمية، التوجه وضمن الدوام الرسمي إلى مكتب المتن الإقليمي لأمن الدولة، للتعرف عليهم والإدلاء بإفاداتهم عن الموضوع تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.