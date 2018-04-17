اليويفا يقدم الدعم للحكم مايكل اوليفر وزوجته

اشار ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ الى انه يدين الإساءات التي وجهت إلى الحكم الإنكليزي، ​مايكل أوليفر​ وزوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وجاء ذلك على خلفية احتسابه لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لريال ​مدريد​ ضد ​يوفنتوس​ والتي انتهت بنتيجة 1 – 3 في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا .

واصدر اليويفا بيان له ، اتى على الشكل التالي :”يدين الاتحاد بشدة الإساءة إلى مايكل أوليفر وزوجته”.

وأضاف :”تواصل الاتحاد معهما لتقديم الدعم والمساندة، ونثق في قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة، ضد الأفراد الذين أقدموا على هذا التصرف غير المقبول، داخل أو خارج وسائل التواصل الاجتماعي”.