اليويفا يقدم الدعم للحكم مايكل اوليفر وزوجته

اشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الى انه يدين الإساءات التي وجهت إلى الحكم الإنكليزي، مايكل أوليفر وزوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وجاء ذلك على خلفية احتسابه لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لريال مدريد ضد يوفنتوس والتي انتهت بنتيجة 1 – 3 في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا .
واصدر اليويفا بيان له ، اتى على الشكل التالي :”يدين الاتحاد بشدة الإساءة إلى مايكل أوليفر وزوجته”.
وأضاف :”تواصل الاتحاد معهما لتقديم الدعم والمساندة، ونثق في قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة، ضد الأفراد الذين أقدموا على هذا التصرف غير المقبول، داخل أو خارج وسائل التواصل الاجتماعي”.
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