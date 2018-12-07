«اليونيفيل» تؤكد وجود «نفق» قرب الخط الأزرق

غداة طلب إسرائيل من قوات الطوارئ الدولية «التحرك لتدمير شبكة أنفاق «حزب الله» السرية» من الجانب اللبناني من الحدود، لفت الانتباه ليلاً، إصدار المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» بياناً جاء فيه:

بعد زيارة رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، يرافقه فريق تقني، موقعاً بالقرب من المطلة في شمال إسرائيل حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقاً بالقرب من الخط الأزرق «تستطيع اليونيفيل بناءً على تفتيش الموقع أن تؤكد وجود نفق في الموقع».

وأضاف البيان أنّ «اليونيفيل تنخرط مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة»، مع إشارتها إلى أنه «من المهم جداً تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير» على أن ترسل «اليونيفيل» نتائجها الأولية بشأن اكتشاف النفق إلى السلطات المُختصة في لبنان.