“اليونيفل” تحتفل بالذكرى الاربعين لإنتشارها في الجنوب

لمناسبة الذكرى الاربعين لتأسيسها، أقامت قوات “اليونيفل” احتفالا في مقر قيادتها في الناقورة، حضره قادة عسكريون دوليون ولبنانيون.

وأكد قائد قوات “اليوينفل” الجنرال مايكل بييري أنّ رؤية القوات ترتكز على الحفاظ على السلام وحماية المدنيين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

وقلد بييري عددا من الضباط في المقر العام اوسمة السلام، ووضع اكليلا من الزهر عند النصب التذكاري لضحايا “اليونيفيل”.

وتجسيدا لهذه الذكرى، نظم ايضا معرض للصور الفوتغرافية ضم قرابة الاربعين صورة شكلت لوحات للجغرافيا والتاريخ والعادات والتقاليد والحرب والتهجير، ولانتشار الجنود جنوب الليطاني وصولا الى الخط الازرق وتحديد العلامات الفاصلة بين الحدود.

وأشار المتحدث باسم القوات الدولية اندريا تينانتي إلى أنّ المعرض “يحاكي الواقع الميداني لانتشار القوات الدولية من العام ١٩٧٨.

ويستمر المعرض لاربعة ايام و يشارك فيه الى جانب القوات الدولية مصورون واعلاميون لبنانيون.