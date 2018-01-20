“اليونيسف” تحذّر: مستقبل “جيل كامل” في جنوب السودان في خطر

حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” “هنرييتا إتش”، من الوضع المأساوي الذي بات يتهدد أطفال جنوب السودان ، مما ينذر بالخطر على مستقبل “جيل كامل” في البلد الممزق.

وقالت إتش إن 70 في المئة من أطفال جنوب السودان لا يذهبون إلى المدارس، وإن الدولة حديثة النشأة تواجه خطر خسارة جيل كامل، مما سيزيد صعوبة إعادة البناء بعد انتهاء الصراع، مشيرة إلى أن هذه النسية من الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس هي أعلى نسبة في العالم حيث يوجد الكثير من العنف”.

وأضافت: “إذا لم نقدم العون… فسوف نخسر هذا الجيل وسيكون هذا أمرا مأساويا لجنوب السودان ، لأنه لا يمكن لدولة أن تبني نفسها بدون هذا الجيل القادم من الشبان”.

وقالت المسؤولة التنفيذية لـ”اليونيسف”، إنها زارت بلدات في شمال البلاد من أكثر المناطق التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب، وشاهدت انتشار سوء التغذية بين الأطفال، وحذرت: “نتجه إلى الموسم الجاف… قد نخسر ما يصل إلى ربع مليون طفل في جنوب السودان”.

ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في الـ 2011، حربا أهلية منذ أربع سنوات، فجرها تنافس سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

وتشير تقديرات إلى مقتل عشرات الآلاف في الصراع الذي أدى أيضا إلى تشريد ربع السكان البالغ عددهم 12 مليونا إجمالا. كما بات الاقتصاد الذي يعتمد بالكامل تقريبا على صادرات النفط في حالة يرثى لها مع تراجع الإنتاج. وانخفض الإنتاج الزراعي أيضا بعدما أدى انعدام الأمن لترك الأهالي قرى بأكملها وعدم الاعتناء بالأراضي الزراعية.

وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، لكن تكررت الانتهاكات له وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بخرقه. كما استهدفت بعض الهجمات عمال الإغاثة مما صعب مهمة إيصال المساعدات التي يعتمد عليها مئات الآلاف من النازحين.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 28 عامل إغاثة قتلوا في جنوب السودان العام الماضي، من بينهم تسعة قتلوا بالرصاص في نوفمبر وحده.

وحذر مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء المنظمات غير الحكومية، من الإبلاغ عما يقال إنها انتهاكات لوقف إطلاق النار. وقال للصحافيين في جوبا ، إن بعض المنظمات غير الحكومية “تعتبر الإبلاغ عن أمور عسكرية جزءا من مهمتها مثل الانتهاكات والكمائن وتضلل المجتمع الدولي”. وأضاف “نريد أن نحذركم بشدة”، منبّها من أن مراقبة مثل تلك الانتهاكات يجب أن تترك للمراقبين الدوليين.