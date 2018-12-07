اليونفيل سلمت السلطات المختصة تقريرها عن وجود نفق في منطقة المطلة

من الحدود الى المراجع الأممية ، إنتقلت معركة الأنفاق بين لبنان وإسرائيل.

فبعد تأكد اليونيفل من وجود نفق في موقع قريب من مستوطنة المطلة قبالة بلدة كفرفلا يدعي الاحتلال الاسرائيلي انها انفاق تابعة لحزب الله

زار قائد قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة .

تحدثت مصادر متابعة ان قيادة اليونيفيل سلمت السلطات المختصة نتائج جولتها الميدانية على النفق الذي كشف عنه العدو في منطقة المطلة والذي بني على تقرير التقنيين الذين رافقوا القائد العام لليونيفيل في جولته امس في منطقة المطلة.

وكانت اليونيفيل أكدت في بيان لها وجود هذا النفق وهي تحاول من خلال لقائها مع السلطات المختصة تكوين الصورة الكاملة لما وصفته بالحادث الخطير .

واشارت المصادر المتابعة ان وجود هذا النفق يشكل إحراجاً لاكثر من جهة وطرف وان اليونيفيل المنتشرة في المنطقة منذ اكثر من اثني عشر عاما ليست في منأى من هذا الإحراج ايضا .

وشددت المصادر الى ان من الأهمية بمكان عدم فلتان الوضع وضبطه على إيقاع الاتصالات المتسارعة التي تتولاها اليونيفيل والتي بدأت منذ يوم امس بانعقاد الاجتماع العسكري الثلاثي.

حيث نقل مشاهداته من داخل النفق مستندا الى الخرائط التي بحوزته وسلمه بحسب مصادر القوات الدولية تقريرا اوليا عن التحقيق .

التطورات على الحدود الجنوبية بحثها ايضا قائد قوات اليونيفل مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم .

وفيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول اسرائيلي أن الاحتلال قد يمد نشاطه إلى داخل لبنان تستمر حملة التهويل التي يشنها العدو ي على مواقع التواصل الاجتماعي. و جديدها سلسلة تغريدات نشرها المتحدث بإسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي إدعى فيها ان قرية كفركلا تحوّلت لقاعدة عسكرية يوجد فيها نحو عشرين مخزن أسلحة يجهزها حزب الله لتلعب دورًا مهمًا في أي حرب مقبلة.

وامام كل هذه التطورات التي تشهدها الحدود اللبنانية ماذا سيترتب على لبنان بعد تهديد سلطات الاحتلال بالذهاب الى اروقة الامم المتحدة ومجلس الامن ؟

وعن احتمال شن عدوان اسرائيلي على لبنان فقد استبعد سفير لبنان لدى الامم المتحدة هذا الامر مؤكدا الا ضوء اخضر اميركيا

ميدانياً ، ولليوم الرابع على التوالي واصلت جرافات العدو الاسرائيلي والياته أعمال الحفر التي تتركز في نقطتي مستوطنة المطلة جنوب كفركلا ، و مستوطنة زرعيت قبالة بوابة مرواحين – تربيخا، فيما لم تستبعد مصادر مراقبة قيام العدو باعمال حفر في نقاط اخرى على امتداد الحدود اللبنانية – الفلسطينية بحثا عن انفاق جديدة.

اما في الجانب اللبناني فتنفد القوات الدولية دوريات على مدار الساعة وسط اجواء هادئة ومستقرة وتراقب وحدات الجيش اللبناني الوضع عن كثب بالرغم من الضباب الكثيف الذي يغطي المنطقة الحدودية .