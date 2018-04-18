اليونايتد : 28 مليون استرليني للتخلي عن شو

حدد نادي مانشستر يونايتد الانكليزي بقيادة مدربه البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ ثمن التخلي عن ظهيره الايسر ، الانكليزي المخضرم ​لوك شو​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويعاني شو بسبب عدم اللعب بشكل اساسي تحت قيادة المدرب مورينيو الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة THE SUN الإنكليزية أن مورينيو طلب الحصول على 28 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن الانكليزي المخضرم خلال ​الميركاتو الصيفي​ المقبل .

ومن المقرر أن ينتهي عقد لوك شو مع الشياطين الحمر في عام 2019 ، ويعد نادي ​برشلونة​ الاسباني من المهتمين بضم اللاعب ليساعد جوري البا في الجهة اليسرى لعدم نيل الفرنسي الدولي ديني ثقة المدرب فالفيردي .