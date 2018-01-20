اليونايتد يعزز وصافته وارسنال يضرب برباعية

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز ” البريمرليغ ” ، عزز نادي ​مانشستر يونايتد​ وصافته بفوز صعب امام ​بيرنلي​ وبواقع 1-0 ويدين الشياطين الحمر بهذا الفوز للمتألق ​مارسيال​ والذي نجح في مواصلة ابداعاته في الآونة الاخيرة .

وفي باقي المباريات ، حقق نادي ​ارسنال​ فوزاً كبيراً امام ​كريستال بالاس​ وبواقع 4-1 ليحقق فوزاً طال انتظاره في الجولات الاخيرة .وحقق ​ليستر سيتي​ فوزاً مهماً امام واتفورد وبواقع 2-0 وسجل ​جايمي فاردي​ هدف التقدم في الدقيقة 39 من ضربة جزاء قبل ان يختتم ​رياض محرز​ النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 91 ، بينما حسم التعادل الايجابي الموقعة التي جمعت بين ​ايفرتون​ و​ويست بروميتش البيون​ وبواقع 1-1 وسجل روديغيز هدف التقدم لويست بروميتش البيون في الدقيقة 7 قبل ان يخطف نياسي التعادل للتوفيز في الدقيقة 70 بعد تمريرة حاسمة من الوافد الجديد ثيو والكوت ، وبدروه حقق ​ستوك سيتي​ فوزاً مهماً امام هادرسفيلد وبواقع 2-0 ليخرج من دوامة فرق القاع ويقفز الى المركز الـ17 ، وحسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 المباراة التي جمعت بين ويستهام يونايتد و​بورنموث​ .