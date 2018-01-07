اليوم 11 للانتفاضة.. مجلس الشورى الإيراني يعقد جلسة مغلقة حول التظاهرات

عقد مجلس الشورى الايراني جلسة مغلقة، صباح الاحد، خصصها لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

واستمع النواب الى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، الذين عرضوا تقاريرهم عن كيفية قمع التظاهرات التي اندلعت اواخر كانون الأول في عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة والحكم، كما اعلن الموقع الرسمي لمجلس الشورى.

واسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن 21 قتيلا بالاجمال، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات.

وبحث اجتماع مجلس الشورى اسباب الاحتجاج ورد السلطات عليها. كما ناقش النواب مشروع الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في 21 آذار.

وتطرق النواب ايضا مسألة القيود المفروضة على شبكة تلغرام الاجتماعية، الاكثر شعبية في ايران، خلال الاضطرابات.

وكتب بهروز نعمتي المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى على صفحته في “انستغرام”، ان “مجلس الشوري لا يؤيد استمرار التدقيق في شبكة تلغرام، لكن عليها ان تعطي التزامات حتى لا يستخدمها أعداء الشعب الإيراني”، على حد تعبيره.

ورفع، الاربعاء، الاغلاق الذي فرض على شبكة “انستغرام” لتقاسم الصور، لكن تلغرام التي يستخدمها اكثر من 25 مليون شخص يوميا، ما زالت تواجه قيودا، فالوصول الى الشبكة ما زال متعذرا عبر الهاتف النقال، إلا اذا تم استخدام شبكة افتراضية خاصة.

وتطلب السلطات من تلغرام حجب بعض القنوات التي انشأها معارضون ايرانيون في الخارج.

ميدانيا، بدأ اليوم الـ11 لانتفاضة إيران باحتجاجات عمالية في كل من شركة “هبكو” في أراك، بمحافظة مركزي، وعمال شركة قصب السكر بمدينة التلال السبعة (هفت تبة) شمال إقليم الأهواز، الذين أضربوا عن العمل احتجاجا على رواتبهم المتأخرة وعدم تحسين ظروف عملهم وإخراج الكثير منهم وعدم رفع الأجور.

كما بث ناشطون صورا عن إضراب عمال شركة “خليج ” للنقل في مدينة اسلامشهر التابعة لمحافظة طهران، وهي ثاني أكبر مدينة بالمحفظة بعد العاصمة، والذين تجمعوا أمام مبنى الشركة احتجاجا على عدم تحسين ظروف عملهم الصعبة وتأخر رواتبهم.

وأفاد موقع العمال الإيرانيين ” IranKargar ” الإخباري المستقل أن عمال مصانع قصب السكر بدأوا منذ صباح الأحد بالإضراب العام احتجاجا على عدم تنفيذ مسؤولي الشركة لوعودهم بدفع الأجور المتأخرة.

ووفقا للتقرير، فقد احتشد العمال في ساحة كبيرة من المصنع وأغلقوا هذا الجزء من مدخل المصنع، كما منعوا الشاحنات من دخول الشركة ونقل شحنات قصب السكر.

وكان عمال قصب السكر قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية عدة، وقامت الشرطة وقوات الأمن بقمعها، أما عمال مصنع ” هبكو” لأدوات الحفر والنقل، فهم مستمرون بالإضراب منذ 12 يوما.

هذا بينما أفادت موقع العمال الإيرانيين بأن محكمة ثورية حكمت أمس السبت، على أربعة من عمال قصب السكر بالسجن لمدة عام واحد، بتهمة “الدعاية ضد النظام” لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وفي السياق، نشر ناشطون دعوات للاحتجاج ضد النظام، مساء الأحد، في مختلف المحافظات فيما اختلفت ساعات الدعوة للحضور خلافا للأيام الماضية، مما يعني بأن التجمعات أصبحت أكثر تنظيما، بحسب ناشطين.

وهنالك ملصقات تشير إلى ساعة ومكان التظاهرات في مدن مختلفة في إيران، بالإضافة إلى استمرار حملة حرق بطاقات العضوية في ميليشيا الباسيج وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المنشقين الذين انحازوا للصفوف المتظاهرين في إيران.

المصدر: العربية.نت