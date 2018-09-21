اليوم العالمي للسلام..الحريري: سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية

يحتفل العالم باليوم العالمي للسلام تحت عنوان الحق في السلام – 70 عاما منذ إقرار الاعلان العالمي لحقوق.

الجمعية العامة للامم المتحدة خصصت يوم الحادي والعشرين من ايلول لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها.

والسؤال الذي يطرح في هذه المناسبة: اين موقع لبنان في خريطة السلام؟ وهل نحن حقاً نعيش بسلام لنحتفل بهذا اليوم؟

تعريف السلام يختلف في الشارع اللبناني الذي يعد هادئا في ظل شرق اوسط مشتعل ولطالما كان اللبنانيون هم ابطال انفسهم في معارك وحروب عايشوها.

“مؤشر السلام العالمي” الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أظهر أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت الأرقام “تدهور” السلام في اثنتين وتسعين دولة وحدوث تحسن في احدى وسبعين دولة أخرى. وتعد هذه النتائج الأسوأ منذ أربع سنوات.

ويعود تراجع السلام العالمي إلى أن النزاعات والتوترات التي حدثت خلال العقد الأخير لم يتم حلها، وإلى زيادة العمليات الإرهابية وتراجع التعهدات بمساهمات في عمليات حفظ السلام الدولية التي تقوم بها الأمم المتحدة.

لبنان يحتل المرتبة السابعة والاربعين بعد المئة ليلي بذلك مصر فيما يحتل العراق وسوريا المرتبة الاخيرة عالميا

وفي هذه المناسبة اعرب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تغريدة على توتيرعن تضامنه مع ضحايا الحروب في المنطقة داعيا لوقف العنف واعتماد الحوار لاحقاق الحقوق.

وتابع الرئيس الحريري بالقول ان سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة، لغة السلام هي لغة العقل والحوار وليست لغة الحروب والتحدي، وبناء السلام لا يتم بمزيد من اهدار الحقوق للشعب الفلسطيني إنما باحقاقها.

تقرير غيدا جبيلي