اليوم الاول لعيتاني خارج القضبان

لا فرحة تفوق فرحة الانتصار على الظلم، اليوم الاول للفنان زياد عيتاني من دون قضبان كان يوم فرح، فزياد وكأنه ولد من جديد.

بعد انتهاء المسرحية السوداء التي فبركت لزياد، يتحضر الفنان البيروتي كي يعود الى الخشبة بعد حين.

النجماوي استقبله أنصاريون ونجماويون وربما للمرة الاولى يتوحد جمهورا الفريقين المتنافسين تحت صورة واحدة.

عيتاني الذي تحرر أتى بمشاهدات كثيرة من السجن وحمل معه رسالة من الموقوفين الاسلاميين، وقال إنّ المساجين ينتظرون مع أهاليهم بفارغ الصبر اقرار قانون العفو.

لأكثر من مرة يشيد الفنان عيتاني بالرئيس سعد الحريري وشعبة المعلومات.. تلك الشعبة التي قال انها اعادت له الامل بالعدالة.

تقرير: ربيع شنطف