اليوفنتوس يحسم ديربي مدينة تورينو ويعبر لنصف النهائي‎

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات ​كأس ايطاليا​ ، حسم نادي ​اليوفنتوس​ تأهله الى الدور نصف النهائي بعد ان حقق فوزاً مستحقاً امام ​تورينو​ وبواقع 2-0 في ديربي مدينة تورينو وكانت المباراة من جانب واحد وبهذا الفوز حجز اليوفي مقعده في الدور نصف النهائي لمواجهة اتلانتا .

وفي الشوط الاول سيطر لاعبو اليوفنتوس على مجرياته بشكل كامل وسط اداء دفاعي بحت من قبل لاعبي تورينو وسنحت لابناء المدرب ​اليغري​ العديد من الفرص الخطرة ولكن التكتل الدفاعي للاعبي تورينو صعّب من مهمة البيانكونيري حيث لجأ لاعبو اليوفي الى التسديد من بعيد ونجح دوغلاس كوستا من خطف هدف التقدم في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من ​ديبالا​ ، وبعدها اهدر مهاجم تورينو نيانغ انفرادية سهلة امام الحارس ​تشيزني​ ليفشل في معادلة النتيجة ، وبعدها تصدى حارس تورينو لتسديدة قوية من ديبالا وبعدها هدأت وتيرة اللقاء من الجانبين حيث حاول لاعبو اليوفي قيادة الدقائق الاخيرة من عمر هذا الشوط بسلاسة وسط قلة حيلة لاعبي تورينو في امكانية ادراك التعادل ولينتهي هذا الشوط بتقدم اليوفي وبواقع 1-0.

وبدأ الشوط الثاني بتغييرات سريعة من قبل المدرب اليغري من اجل المحافظة على وتيرة الضغط العالية الذي فرضها لاعبوه وواصل ابناء السيدة العجوز خطورتهم المتواصلة ولكن الحارس ​ميلينكوفيتش​ نجح في التصدي لهم ببراعة كبيرة قبل ان يتمكن ماندزوكيتش من خطف هدف ثانٍ لليوفي في الدقيقة 67 ، وبعدها حاول المدرب ​ميهايلوفيتش​ اجراء بعض التغييرات في صفوف فريقه ولكن التفوق الكبير للاعبي اليوفي في وسط الملعب صعّب من مهمة لاعبي تورينو حيث فشلوا في تهديد أو الوصول بسهولة الى مرمى الحارس تشيزني ، وبعدها كان لباولو ديبالا فرصة خطرة ولكن تسديدة الارجنتيني مرت بمحاذاة القائم ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حاول لاعبو اليوفنتوس تهدئة وتيرة اللعب اكثر حيث قتلوا وتيرة اللقاء في ظل غياب فعالية لاعبي الخصم ولتنتهي المباراة بفوز اليوفنتوس وبواقع 2-0 .